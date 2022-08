Leipzig: Die Vicus Medical GmbH verkauft ihre Beteiligung an der ACQUA Klinik-Gruppe an die Halder-Investorengruppe sowie deren Co-Investoren, die Remedium Healthcare II GmbH und die Fachklinikum Mainschleife GmbH. In diesem Zuge hat Prof. Gero Strauß ebenfalls seine Medizinischen Versorgungszentren und Einzelpraxen an die Investoren verkauft.