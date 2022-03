VIVUM veräußert Fachmarkt in Lahr-Mietersheim an Schulte Immobilien-Gruppe

Lahr-Mietersheim: Die VIVUM Gruppe hat einen Teil des Fachmarktzentrums Lahr-Mietersheim im Schwarzwald an die Schulte Immobilien-Gruppe veräußert. Das Gebäude verfügt über eine Fläche von rund 5.500 qm und ist vollvermietet.

Die VIVUM Gruppe hatte das Objekt in 2017 mit etwa 30% Leerstand erworben. Die Projektentwicklungstochter ANIMA hat das Gebäude in der Folge konzeptionell komplett neu strukturiert und in Teilen neu vermietet. Die Projektentwicklung wurde unter anderem mit Mitteln des VIVUMInvest Fonds Deutschland V finanziert.

Die Transaktion wurde von den Kooperationspartnern Lage Immobilien und Beyer Immobilien vermittelt und begleitet.