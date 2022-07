Vollvermietung von „Mach2“ in Hamburg

Hamburg: Der Projektentwickler Four Parx kommuniziert die vollständige Vermietung der ersten doppelstöckigen Gewerbe- und Logistikimmobilie „Mach2“. Die letztverfügbaren Flächen vergibt Four Parx an den Online-Lebensmittelhändler Picnic GmbH.

Picnic ist das letzte von vier Unternehmen, die sich im Gebäude mit insgesamt 123.000 qm Nutzfläche ansiedeln. Die vollständige Mietfläche für Picnic beträgt 15.240 qm Hallen-, Mezzanin-, Büro- und Sozialflächen. Hinzu kommen 23 Parkplätze.

Gemeinsam mit AEW sowie dem Bauunternehmen GSE Deutschland hat Four Parx mit „Mach2“ die erste mehrstöckige Gewerbe- und Logistikimmobilie in der DACH-Region entwickelt.