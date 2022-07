VoltAir Berlin vollvermietet

Berlin: Die ABG Real Estate Group hat mit ihrem Joint-Venture-Partner Felix Gädeke einen Mietvertrag über 1.700 qm Fläche mit einem führenden deutschen Biotechnologie-Unternehmen im Büro- und Geschäftshauskomplex VoltAir in Mitte abgeschlossen. Das börsennotierte Unternehmen wird die Landmark-Immobilie als Repräsentanz in der Bundeshauptstadt nutzen. Außerdem wird auch der Marktführer in der internationalen Notenverlagsbranche, Hal Leonhard, ca. 250 qm Flächen im VoltAir beziehen. Damit sind die Büroflächen im VoltAir bereits vor Fertigstellung vollständig vermietet.

Die Vermietungen wurden durch Colliers (Biotechnologie-Unternehmen) sowie BNP Berlin (Hal Leonhard) begleitet. Bereits im Dezember 2021 sicherten sich die Unternehmen Seven Senders, BIT Capital und TomTom einen Platz im VoltAir Berlin. Im Januar 2022 folgte die Digitalbank N26, die dort ihr Deutschland-Headquarter ansiedeln wird.