Kiel: Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG hat eine ca. 640 qm große Bürofläche inklusive Sozial- und Lagerflächen im Gewerbegebiet Wellsee in der Lise-Meitner-Straße 3 an die Vonovia Wohnumfeld Service GmbH vermittelt. Laufzeit des Mietvertrages beträgt 5 Jahre. Vermieter ist ein Hamburger Family Office.