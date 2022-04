Vorvermietung und Baustart für den HANGAR erfolgt

Köln: Die Baugenehmigung ist erteilt, die Baugrube bereits vollständig ausgehoben – mit dem HANGAR führt das Joint-Venture aus Art-Invest Real Estate und der OSMAB Holding AG das I/D Cologne in die nächste Bauphase. Die Fertigstellung des viergeschossigen, von sop Architekten aus Düsseldorf geplanten Gebäudes ist für Ende 2023 avisiert.

Zentral gelegen, direkt gegenüber des begrünten I/D Parkhauses, bietet der HANGAR eine Gesamtmietfläche von rund 6.600 qm, die für Büro-, Gastronomie- und Fitnessflächen zur Verfügung steht. Mit STUDIOFIVE Fitness konnte bereits frühzeitig ein Premium-Partner für das Fitnessangebot im HANGAR gewonnen werden.

Der HANGAR verfügt über eine hauseigene Tiefgarage mit auch für den zukünftigen Bedarf ausgerichteter Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. Neben entsprechenden Abstellplätzen für Zweiräder können sportliche Pendler:innen die im Erdgeschoss befindlichen Duschmöglichkeiten nutzen.

Das Projekt I/D Cologne wird in elf Bauabschnitten realisiert. Insgesamt entstehen bis 2026 elf Gebäude mit rund 160.000 qm BGF. Im Haus am Platz wurden Mietflächen von 12.500 qm an den Technologiekonzern Siemens sowie 6.000 qm an den IT-Experten Cancom vermietet. Das Patiohaus mit 13.000 qm ist bereits u. a. von Design Offices sowie von der Art-Invest Real Estate (Niederlassung NRW) selbst bezogen worden.

Das Moxy Hotel wird voraussichtlich im Sommer 2022 eröffnen. Neben dem Franchiseunternehmen L’Osteria und der Traditionsbäckerei Mauel 1883 wurden mit den Restaurantbetreibern Five Guys, Ma‘Loa und Shi-Pleasure Eating weitere namhafte Gastronomiepartner gefunden,