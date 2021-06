Warburg-HIH Deutschland Logistik Invest ist mit rund 470 Mio. EUR voll investiert

Hamburg : Die Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH hat mit dem Erwerb von drei langfristig vermieteten Logistikimmobilien von Goodman den Portfolioaufbau des Spezialfonds „Warburg-HIH Deutschland Logistik Invest“ abgeschlossen. Damit ist das gesamte Eigenkapital des Fonds in Höhe von rund 280 Mio. Euro investiert. Zusammen mit dem Fremdkapital beläuft sich das Fondsvolumen auf rund 470 Mio. Euro.

Die 2015 erbaute Logistikimmobilie in Rheinberg verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 12.700 qm. Alleiniger Mieter ist die HAVI Logistics. Das ebenfalls 2015 errichtete Objekt in Bergkamen bietet eine Gesamtmietfläche von rund 40.300 qm und ist an die Deutsche Post vermietet. Das dritte neue Objekt befindet sich in Malsch und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 46.000 qm. Alleiniger Mieter der 2011 errichteten Immobilie ist Seifert Logistics.

Beraten wurde die Käuferseite von Norton Rose Fulbright LLP, CBRE, Boege Rohde Luebbehuesen, KPMG und REC Partners.