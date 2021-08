Warburg-HIH Invest erwirbt Projektentwicklung Milestone 4 in Freiburg

Freiburg: Warburg-HIH Invest Real Estate hat die Büroprojektentwicklung Milestone 4 ivon der STRABAG Real Estate GmbH erworben. Die Transaktion erfolgte als Asset Deal für den Deutschland Selektiv Immobilien Invest II. Das Objekt liegt in in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Nach Fertigstellung im zweiten Quartal 2023 wird die Büroimmobilie über eine Gesamtmietfläche von etwa 8.550 qm verfügen. Das Milestone 4 ist für zehn Jahre an die JobRad GmbH, vermietet. Die Due Diligence verantwortete Drees & Sommer SE. Die Käuferseite wurde von Ashurst LLP beraten.