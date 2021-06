Warburg-HIH Invest erwirbt vier KiTas für den Spezialfonds „Warburg-HIH Zukunft Invest“

Bremen/Duisburg/Moers: Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat von AUDERE EQUITY ein Portfolio von vier Kindertagesstätten erworben. Bei den Immobilien handelt es sich um zwei Neubauprojektentwicklungen in Bremen mit 1.440 qm und 1.130 qm Mietfläche. Die zwei kernsanierten Bestandsobjekte in NRW liegen in Duisburg (850 qm) und in Moers (715 qm). Die Objekte werden in den offenen Spezial-AIF „Warburg-HIH Zukunft Invest“ eingebracht. Die KiTas werden von ihren Betreibern Step Kids Education bzw. Zaubersterne langfristig angemietet. Die Fertigstellung erfolgt noch in diesem Jahr, bzw. die KiTa im Stadtteil Huchting wird im zweiten Quartal des Jahres 2022 fertig sein. Die Transaktion erfolgte als Asset Deal. Heuking Kühn Luer Wojtek und C.P.H. PROJEKT- UND BAUMANAGEMENT waren beratend tätig.