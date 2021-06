Warburg-HIH Invest verkauft Büroimmobilie in Amsterdam an Edmond de Rothschild REIM

Amsterdam: Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat die an der Herengracht 124-128 gelegene Büroimmobilie an den Spezialfonds „Benelux Commercial Real Estate Fund“ von Edmond de Rothschild REIM verkauft. Das Gebäude befindet sich in zentraler Lage und wurde 1920 errichtet. Die Mietfläche beträgt rund 4.600 qm. Die Immobilie ist vollständig an einen Co-Working Anbieter vermietet. Warburg-HIH Invest wurde von Houthoff und CBRE begleitet. Edmond de Rothschild REIM wurde von Van Doorne, Van Gool Elburg und Drees & Sommer beraten.