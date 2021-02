Warburg-HIH Invest vermietet knapp 1.000 Quadratmeter in Erlangen

Erlangen : Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat in Erlangen zum 1. Februar rund 940 qm für fünf Jahre an ein Unternehmen aus der Immobilienbranche neu vermietet. Die Flächen befinden sich in einem repräsentativen Büro- und Geschäftshaus in der Nägelsbachstraße. Von den knapp 9.700 qm in dem Gebäude sind derzeit noch 1.711 qm freie Büroflächen verfügbar. Das viergeschossige Objekt besteht aus vier Bauteilen mit einem Innenhof und verfügt über eine eigene Tiefgarage mit 204 PKW-Stellplätzen. Die 1991 errichtete Immobilie befindet sich in einem Individualfonds, der von der Warburg-HIH Invest gemanagt wird. his ImmoService war für die Warburg-HIH Invest vermittelnd tätig.