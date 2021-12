Wealthcap kauft Wohnheim im Münchener Osten

München: Wealthcap hat in Trudering das 2021 fertiggestellte „Ernstl“, ein Wohnheim mit einer Gesamtmietfläche von 4.287 qm erworben. Auf über 2.000 qm Grundstücksfläche sind in der Ernst-Hochholzer-Straße 3 insgesamt 115 voll ausgestattete Apartments für Studierende und Auszubildende entstanden. Zudem stehen der jungen Nutzergruppe 23 PKW- und 115 Fahrradstellplätze zur Verfügung. Die Immobilie ist vollständig an einen gemeinnützigen katholischen Träger vermietet. Verkäufer der Liegenschaft ist ein privater Eigentümer. Savills war auf Seiten des Verkäufers beratend tätig.