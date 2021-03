Wealthcap Spezial-AIF „Büro 7“ mit drei Immobilien voll investiert

Mainz : Wealthcap hat aufgrund der hohen Nachfrage seitens Depot-A-Investoren das dritte und letzte Objekt in Mainz, das Bürogebäude Rheinkontor, in seinen zweiten Depot-A-Fonds eingebracht. Der Wealthcap Spezial-AIF „Büro 7“ ist damit voll investiert und bei einem verfügbaren Eigenkapital von 113 Mio Euro bereits zu mehr als 60% ausplatziert. Das Ende 2020 fertiggestellte und derzeit nahezu vollständig an acht Parteien vermietete Bürogebäude überzeugt Anleger mit einem bonitätsstarken Ankermieter. Zum Fondsportfolio zählen zudem der im Februar 2020 fertiggestellte Neubau eines bekannten Pharmaunternehmens in Tübingen sowie ein modernisierter Multi-Tenant-Gebäudekomplex in Ludwigsburg.