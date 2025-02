Memmingen: Wealthcap verkauft planmäßig eine rd. 50.000 qm große Logistikimmobilie mit Büroanteil in der Fraunhoferstraße im schwäbischen Memmingen an Dachser SE. Wealthcap hatte das Objekt 2008 per Sale-and-Lease-Back-Transaktion erworben. Dachser war seitdem fortlaufend der alleinige Mieter.

JLL war auf Verkäuferseite beratend tätig.