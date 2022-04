WERTGRUND erwirbt Bestandsobjekt in Köln und Projektentwicklung in Liederbach

Köln: Die WERTGRUND Immobilien AG hat mehrere Objekte für ihren Fonds „Spezialinvest Wohnen D“ erworben. Dabei handelt es sich zum einen um ein Bestandsobjekt im Kölner Stadtteil Ehrenfeld. In diesem befinden sich vier möblierte Wohnungen, die als WG-Zimmer vermietet sind, sowie 58 seniorengerechte Wohnungen. Zusätzlich wurden zwölf Tiefgaragenstellplätze erworben. Die Gesamtwohnfläche der beiden Bestandsobjekte beläuft sich auf etwa 2.600 qm. Das kleinere Objekt befindet sich an der Roßstraße 5, die 58 seniorengerechten Wohnungen an der Roßstraße 7–13. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt etwa 16 Mio. Euro. Verkäufer ist ein Immobilienspezialfonds.

Zusätzlich wurde in Liederbach am Taunus 45 Wohnungen erworben. Die Wohnanlage „Am Wehr“ bestehend aus vier Baukörpern einer Tiefgarage mit 46 Stellplätzen und weiteren 45 PKW-Stellplätzen im Freien wird zum 31.03.2022 fertig gestellt und übergeben. Die Projektentwicklung der Firmengruppe Weiß wurde im Forward Deal erworben, das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei knapp 20 Mio. Euro.