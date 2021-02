WERTGRUND erwirbt weiteres Grundstück für den Bau von rund 650 Wohnungen in Göttingen

Göttingen: Die WERTGRUND Wohnpartner GmbH hat am Gothaer Platz ein ca. 37.000 qm großes Grundstück erworben und plant die Entwicklung und den Bau von rund 650 Wohnungen mit einer Wohnfläche von insgesamt rund 45.000 qm. An dem Standort soll nahezu ausschließlich Mietwohnungsbau entstehen, rund 40% der Wohnungen sollen geförderte und preisreduzierte Wohnungen werden. Zusätzlich plant WERTGRUND im Quartier eine Kita. Verkäufer des Grundstücks sind Objektgesellschaften von BaseCamp Student und dem European Student Housing Fund, die am Standort eine eigene Projektentwicklung mit rund 600 Studentenwohnungen realisieren.

Die Wohnungen werden hauptsächlich in verschiedene WERTGRUND-Fonds übergehen, wobei für den „WERTGRUND WohnSelect D“ circa 200 Wohnungen erstellt werden. Die gesamte Realisierung und Steuerung des Projekts mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von ca. 180 Mio. Euro übernimmt die WERTGRUND Wohnpartner GmbH.

Bei der durch Colliers Düsseldorf vermittelten Transaktion wurde die WERTGRUND Immobilien AG von Greenberg Traurig Germany, die Verkäufer von FPS Fritze Wicke Seelig in Frankfurt beraten.