Wilma Immobilien erwirbt Entwicklungsgrundstück „Frohnhofsquartier“ in Düren

Düren: Die Wilma Immobilien GmbH hat im Stadtteil Arnoldsweiler ein Grundstück zur Errichtung eines neuen Wohnquartiers angekauft. Auf einer Brachfläche am Rand des Ortes soll auf knapp zwei Hektar ein Wohnquartier mit 41 Häusern plus 18 Eigentumswohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern entstehen. Parallel wurde ein weiteres Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft erworben, allerdings steht hier noch die Erstellung des Bebauungsplans an.

Das Vorhaben soll in drei Bauabschnitten umgesetzt werden. Der Baustart soll Anfang 2023 möglich sein und Anfang 2024 könnten bereits erste Bewohner einziehen.