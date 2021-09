WILMA kauft Grundstücke im Neubaugebiet von Gernsheim

Gernsheim: Der Immobilienprojektentwickler WILMA hat im Neubaugebiet „östlich der Ringstraße“ ein 17.730 qm großes Areal von der Schöfferstadt Gernsheim erworben. WILMA plant in mehreren Bauabschnitten den Bau von 132 Wohneinheiten, darunter 58 Reihenhäuser und Doppelhaushälften. 74 Wohneinheiten werden nach Entwürfen des Darmstädter Architektenbüros Eisele+Staniek im Geschoßwohnungsbau realisiert. Insgesamt entstehen so 14.071 qm Wohnfläche. Private oberirdische Parkplätze und eine Tiefgarage sind in ausreichendem Maße vorgesehen.