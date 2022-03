Wohnportfolio Two Eleven wurde verkauft

Leipzig/Frankfurt: Das Wohnportfolio Two Eleven, bestehend aus Objekten in Leipzig und Frankfurt, wurde verkauft: Die Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG erwarb die Objekte vom Immobilienunternehmer Oliver Berger aus dessen Gesellschaften BS Lebenswert GmbH und B‘ Wohnbar GmbH & Co. KG. Begleitet wurde die Transaktion von BNP Paribas Real Estate.

Das Portfolio beinhaltet 11 Objekte, wovon sechs in Leipzig und fünf in Frankfurt am Main liegen. Insgesamt umfassen sie eine Gesamtmietfläche von rund 8.500 qm, der Vermietungsstand wird bei Übergabe 100% betragen.