wpd steigt mit dem Projekt Kon Plong in den Energiemarkt Vietnams ein

Bremen/Singapur: wpd plant gemeinsam mit Levanta Renewables das Windenergie onshore Projekt Kon Plong für eine Gesamtkapazität von bis zu 103,5 MW in der Provinz Kon Tum. Das Projekt markiert den Einstieg von wpd in den vietnamesischen Markt. Das Unternehmen wird sich dabei auf Projektentwicklungen durch Kooperationen sowohl für Wind onshore als auch für Wind offshore konzentrieren. Eine Schlüsselrolle beim Abschluss der Transaktion kommt der Beratung durch 4initia zu, einem in Berlin ansässigen Ingenieur- und Beratungsunternehmen.