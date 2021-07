HypoVereinsbank finanziert Wohnquartier „Neuer Kamp“ von VIVAWEST mit grünem Immobilienkredit

Münster: Die HypoVereinsbank hat Immobilienkredit in Höhe von insgesamt 45 Mio. Euro für die Finanzierung des Wohnquartiers „Neuer Kamp“ an VIVAWEST vergeben. Bei ihrem „Real Estate Green Loan“ knüpft die HypoVereinsbank die Kreditvergabe an bestimmte Objektkriterien zu Nachhaltigkeit und Energieeinsparung. Im Rahmen der Quartiersentwicklung „Neuer Kamp“ sind auf dem ehemaligen Beresa-Gelände in Münster-Mecklenbeck rund 300 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, davon circa 100 mit Mitteln des Landes NRW geförderte Wohnungen, entstanden. Insgesamt beträgt die Wohnfläche rund 23.000 qm.