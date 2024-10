Erlangen/Luxemburg: Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe verkauft ein Portfolio von ca. 7.800 Wohn- und Gewerbeeinheiten aus dem Bestand des offenen Immobilienfonds UniImmo: Wohnen ZBI an ein Tochterunternehmen der luxemburgischen Net Zero Properties S.A. (NZP). Es handelt sich um Objekte an 56 Standorten in sieben deutschen Bundesländern.