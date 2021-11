ZINSHAUSTEAM & KENBO vermittelt Neubauprojekt in Hamburg-Wandsbek

Hamburg: Ein Neubau-Mehrfamilienhaus mit 18 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit in zentraler Lage von Hamburg-Wandsbek wechselte den Eigentümer. Bei dem Projekt, dessen Fertigstellung für Ende 2021 geplant ist, entstehen auf einem 500 qm großen Grundstück rund 1.219 qm Wohn- und Gewebefläche. Projektentwickler & Verkäufer ist der Bauunternehmen Walther Reichert GmbH & Co. KG, das den Bau als GU auch selber realisiert hat. ZINSHAUSTEAM & KENBO vermittelte das Objekt an einen privaten Investor aus Hamburg.