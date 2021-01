Zweiter Ankauf von BNP Paribas REIM für „Healthcare Property Fund Europe”

Hattingen : BNP Paribas Real Estate Investment Management ist es gelungen den zweiten Ankauf in Deutschland für den „Healthcare Property Fund Europe” zu tätigen. Es handelt es sich um die VAMED Klinik in NRW. Die Einrichtung ist auf die Nachbehandlung von Erwachsenen und Kindern nach neurochirurgischen Eingriffen sowie auf neurologische Erkrankungen spezialisiert. Das erstklassige Klinikobjekt in Hattingen umfasst zwei Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von gut 20.000 qm. Die 1993 erbaute und 1996 sowie 2001 erweiterte Rehabilitationsklinik verfügt über insgesamt 270 Betten, davon 60 in der Kinderklinik. Verkäufer der Immobilie ist ein von AXA Investment Managers-Real Assets betreutes Vehikel. Berater des Käufers waren Clifford Chance LLP und X-Project AG.