Deka erweitert Produktpalette um einen Green-Bond-ETF

Frankfurt: Die Deka ergänzt ihre nachhaltigkeitsorientierte ETF-Produktpalette um den Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF. Dieser börsengehandelte Indexfonds investiert in liquide Green Bonds, die von europäischen Unternehmen in Euro emittiert wurden. Green Bonds sind Investitionen in Projekte mit klarem Umweltziel. Der ETF qualifiziert sich gemäß EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-9-Produkt.

Aktuell enthält der Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF 90 Anleihen von 61 Investment-Grade-Emittenten aus Europa. Ab dem 16. August ist der ETF auf Xetra, an der Börse Stuttgart und auf weiteren Plattformen handelbar.