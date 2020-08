Deka Immobilien verkauft Bürogebäude in Paris

Paris: Deka Immobilien hat ein Büroobjekt in Paris an BNP Paribas REIM France veräußert. Die Liegenschaft stammt aus dem offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa. Das Bürohaus „47 Austerlitz“ wurde 2003 errichtet und umfasst eine vermietbare Fläche von mehr als 22.600 qm und 132 Parkplätze. Es ist an die Investmentbank der französischen Sparkassengruppe Natixis vermietet. Die Immobilie liegt im etablierten Büroteilmarkt ZAC Paris Rive Gauche im 13. Arrondissement.