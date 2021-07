Worms: Die DekaBank hat dem GreenOak Europe Core Plus Logistics-Fonds ein fünfjähriges Senior-Darlehen in Höhe von 77,5 Mio. Euro für den Erwerb einer Logistikimmobilie in Worms zur Verfügung gestellt. Sie fungierte dabei als Underwriter sowie Arranger. Das Objekt befindet sich in guter Lage. Die hochmoderne Logistikimmobilie hat eine Fläche von 80.318 qm. Der Mieter, die Robert Bosch GmbH, nutzt das Objekt seit 2014.