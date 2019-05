Startseite > News > DEMIRE erzielt Vermietungserfolge in neuem Büroportfolio

Essen/Köln/Bad Vilbel/Aschenheim-Dornach: Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat bereits vor dem Closing rund 4.000 qm in dem Anfang November 2018 erworbenen Value-Add-Portfolio neu vermietet. Damit sinkt die Leerstandsquote des aus vier Büroimmobilien bestehenden Portfolios von 28,3% auf 23,8%. Das Closing für die für rund 167 Mio. Euro angekauften Objekte in Essen, Köln und Bad Vilbel sowie Aschheim-Dornach erfolgte am 30. April 2019.

In dem Objekt in Bad Vilbel konnten drei neue Mieter gewonnen werden, darunter zwei IT-Dienstleister sowie ein Kantinenbetreiber. Damit sinkt die Leerstandsquote in diesem Objekt von 69% bei Ankauf am 1. November 2018 auf nunmehr 57%. Das einstige Single-Tenant-Objekt mit einer Mietfläche von rund 26.000 qm wird von DEMIRE als Multi-Tenant-Objekt repositioniert.

In dem zweigeschossigen Bürokomplex in Köln hat DEMIRE einen Einzelhändler gewinnen können und damit das Objekt mit einer Mietfläche von rund 5.200 qm vollständig vermietet. In der Multi-Tenant-Büroimmobilie “Office Park Bredeney“ in Essen konnte DEMIRE zwei neue Mietverträge, u.a. mit einem Industrieunternehmen und einem Bildungsträger, mit einer Mietfläche von rund 830 qm abschließen.