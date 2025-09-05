Der Handelsimmobilien Report Nr 451
- Recycling von Bekleidung – Kreislaufwirtschaft in der Textilbranche ist ein Gebot des Klimaschutzes: Nachdem gesunde Ernährung sowie vegetarische und vegane Produkte hierzulande in vielen Haushalten schon fester Bestandteil des Lebens sind, gewinnt das Thema Nachhaltigkeit auch bei Mode an Bedeutung. Etwa durch Second-Hand-Ware, die immer beliebter wird. Doch für diesen Wiederverkauf eignet sich nur hochwertige Bekleidung. Im Kontrast dazu dominiert vor allem Fast Fashion den Bekleidungshandel und die Altkleiderberge sind ein Problem für die Umwelt und konterkarieren den Trend zur Nachhaltigkeit. (Seite 2)
- Das Interview mit Jörn Burghardt – Wir blicken mit Zuversicht in die Zukunft: „Stabil investieren, innovativ denken“ lautet das Leitmotiv unter dem sich der Asset- und Investmentmanager GPEP im veränderten Marktumfeld strategisch positioniert, wie Geschäftsführer Jörn Burghardt im Gespräch mit dem Handelsimmobilien Report darlegt. (Seite 6)
- BF. Quartalsbarometer – Die Refinanzierungsbedingungen haben sich leicht verbessert: Peu à peu bewegt sich die Stimmung unter den gewerblichen Immobilienfinanzierern aus dem Tief heraus, das sich nach der Zinswende durch die Europäische Zentralbank im Sommer 2022 ausbreitete und im dritten Quartal 2023 mit einem Wert von – 20,22 Punkten beim BF.Quartalsbarometer den Tiefpunkt erreicht hatte. Seither hat sich das Quartalsbarometer, das die „Stimmung“ und das „Geschäftsklima“ der deutschen Finanzierer misst, in acht Schritten auf -7,04 Punkte im dritten Quartal 2025 verbessert. (Seite 10)
- Schuheinzelhandel – Insolvenz- und Schließungswelle treibt viele Kunden in den Online-Shop: Auch im ersten Halbjahr 2025 musste der deutsche Schuheinzelhandel wieder Umsatzeinbußen hinnehmen. Besonders der stationäre Facheinzelhandel leidet noch unter den Folgen der Corona-Pandemie, während der Online-Handel deutlich gewachsen ist. Ein gravierendes Problem bleibt das Ladensterben. (Seite 12)
- Logistikzentren – Cradle-to-Cradle für Levi’s-Distributionszentrum Dorsten: Im Zuge der wachsenden Anforderungen an den Klimaschutz sind auch für Handels- und Logistikimmobilien neue Konzepte gefragt. Wesentliche Emissionen verursacht allerdings nicht nur der laufende Betrieb, sondern auch vorgelagerte Prozesse wie etwa die Materialproduktion. Ein innovatives Gesamtkonzept des Projektentwicklers Delta Development im nordrhein-westfälischen Dorsten zeigt, wie sich CO2-Neutralität erreichen lässt. (Seite 14)
- Deutsche Euro Shop AG – Grüne Anleihen finden viel Anklang: Knapp drei Monate nach Eröffnung des 9 000 qm großen, neuartigen Food Garden im Main Taunus Zentrum bei Frankfurt am Main kann die Shopping-Center-Investorin Deutsche Euro Shop AG eine positive Bilanz ziehen: Die Zahl der Besucher ist seither um 17% gestiegen. Im gesamten Portfolio lag die Frequenz zwar um 1% unter dem Vorjahresniveau, dennoch konnten die Mieter ihre Umsätze im ersten Halbjahr 2025 um 1,3% erhöhen. (Seite 16)
- DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG – Reges Geschäft im ersten Halbjahr: Nach 13 Zukäufen und drei Verkäufen im ersten Halbjahr 2025 sieht Matthias Schrade, Vorstand der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, im weiteren Jahresverlauf zunächst keine größeren Übernahmen oder Verkäufe mehr. Bei den für 2025 gesteckten Zielen sieht er den Bestandshalter von Fachmarktimmobilien in kleineren und mittleren Städten auf einem guten Weg. (Seite 17)
- Expo Real 2025 – Mehr Sichtbarkeit für Retail Assets: Die nächste Internationale Immobilienmesse Expo Real findet vom 6. bis 8. Oktober in München statt. In diesem Jahr rückt die Münchener Messegesellschaft erstmals die Anlage-Klasse Handelsimmobilien mit ihren zentralen Themen und Problemfeldern auch flächenmäßig mehr in den Vordergrund. (Seite 19)