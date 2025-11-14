Der Handelsimmobilien Report Nr 456
- Investmentmarkt Europa – Vor allem Shopping-Center und Fachmärkte treiben den Markt an: Mit einem Wachstum von 24% auf ein Volumen von 34 Mrd. Euro hatte sich der europäische Investmentmarkt für Retail Assets – nach dem Absturz 2023 – bereits im vergangenen Jahr wieder zurückgemeldet. Dieser Aufwärtstrend hat sich 2025 weiter stabilisiert, wie der Blick auf die überdurchschnittliche Wachstumsrate von 26% beim Transaktionsvolumen im Jahresverlauf zeigt. Im Vergleich der verschiedenen Asset-Klassen war das im europäischen Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien sogar die höchste Wachstumsrate. (Seite 2)
- 30. Mapic – Lifetime Award für Alexander Otto: Alexander Otto, CEO der ECE Group wurde auf der 30. Internationalen Immobilienmesse Mapic, die vom 4. – 5. November in Cannes stattfand, mit dem MAPIC Lifetime Award als „Pioneer of Places“ und für seine herausragende Rolle bei der Gestaltung und Weiterentwicklung der Shopping-Center-Branche ausgezeichnet. Gewürdigt wurde vor allem die visionäre Führung seines Unternehmens ECE Group mit Sitz in Hamburg, das er seit seiner Ernennung zum CEO vor 25 Jahren durch Expansion und Internationalisierung zum führenden europäischen Shopping-Center-Unternehmen mit 200 für Dritte gemanagten Einkaufszentren mit 7 Mio. qm Mietfläche entwickelt hat. (Seite 6)
- Weihnachtsgeschäft – Ein kleiner Funken Hoffnung in einem herausfordernden Umfeld: Einzelhandel und Kunden blicken gleichermaßen auf ein Weihnachtsgeschäft, das 2025 unter herausfordernden Bedingungen stattfindet. So hat sich die Verbraucherstimmung, gemessen im Konsumbarometer, im November wieder eingetrübt und das Gros der vom Handelsverband Deutschland (HDE) befragten 300 Handelsunternehmen erwartet zurückhaltende Kunden, die auf den Preis schauen. Der HDE prognostiziert vor diesem Hintergrund beim Weihnachtsgeschäft ein Wachstum von nominal 1,5% auf 126,2 Mrd. Euro, womit real das Vorjahresniveau erreicht würde. (Seite 7)
- Gewerbliche Immobilienfinanzierung – Loan-to-Values sind stetig gesunken: Während sich die Stimmung unter den gewerblichen Immobilienfinanzierern seit dem Tiefpunkt im dritten Quartal 2023 immer weiter verbessert, haben sich die Loan-to-Values (LTVs) seit ihrem Spitzenwert im Jahr 2015 auf einem neuen – niedrigeren – Niveau eingependelt. Gemäß der Sonderauswertung des BF. Quartalsbarometers ist der LTV in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich von 70,8% auf nunmehr 61,4% gesunken. Die Konsequenz ist ein Fremdkapitalmangel im gewerblichen Immobilienmarkt. (Seite 9)
- BTE-Verbraucherumfrage – Das Gros der Kunden trägt seine Bekleidung mehrfach: Die Textil- und Modebranche sieht sich wegen ihres Ressourcenverbrauchs und vereinzelt auch wegen problematischer Produktionsbedingungen immer wieder in der Kritik. Hinzu kommt der Trend zu „Fast Fashion“, die – nur wenige Male getragen – schnell im Müll landet und oft nicht recycelt werden kann. Mit dem Vorwurf von Kritikern, dass in Deutschland rund ein Fünftel der neuen Bekleidung nie oder nur selten getragen werde, setzte sich der Handelsverband Textil, Schuhe, Lederwaren (BTE) auseinander und befragte die Verbraucher selbst. (Seite 11)
- Galeria-Warenhäuser – Rückkehr in die schwarzen Zahlen: Kurz vor Halloween und gut ein Jahr nach dem Ende des dritten Insolvenzverfahrens informierte die Geschäftsführung des Warenhausbetreibers Galeria mit 83 Filialen die Öffentlichkeit darüber, dass das Unternehmen im operativen Geschäft erstmals seit über zehn Jahren wieder schwarze Zahlen schreibe – sprich: im laufenden Geschäft wieder Gewinn erzielt habe. (Seite 13)
- Retail PIN – Neues Positionspapier zu Handelsimmobilien: Die Digitalisierung des Verkaufsprozesses, Zwangsschließungen während der Corona-Pandemie und vor allem die veränderten Einkaufsverhalten – auch zwischen den Generationen – stellen Einzelhandel und Handelsimmobilien fortwährend vor neue Herausforderungen und zwingen zu eindeutiger Positionierung, um sich für die Zielgruppe klar aufzustellen. Vor diesem Hintergrund hat die 2024 gegründete Denkfabrik Retail PIN für Handelsimmobilien jetzt ihr neuestes Positionspapier veröffentlicht. (Seite 14)
- eCommerce im Nonfood-Handel – Bereits fest in der Branche etabliert: Die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im Non-Food-Segment zeigt für das Jahr 2024 ein differenziertes Branchenbild. Während der Online-Handel durchgängig Umsatzsteigerungen in sämtlichen Non-Food-Bereichen verzeichnet, ist der stationäre Handel mit Umsatzrückgängen konfrontiert. Nach den Berechnungen der Branchenverbände weist die Mehrzahl der Non-Food-Einzelhandelsbranchen für 2024 eine negative Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorjahr auf. (Frechen, Seite 15)
- 5. GRR Basic Retail Report – Blick über die Grenzen nach Europa: Während viele Bereiche des stationären Einzelhandels durch veränderte Konsumgewohnheiten und den zunehmenden eCommerce unter Druck stehen, haben sich die Immobilien für den Lebensmitteleinzelhandel als eine der stabilsten Anlageklassen in Europa erwiesen. Vor diesem Hintergrund richtet die fünfte Ausgabe des GRR Basic Retail Reports, die der Asset- und Investmentmanager GRR Garbe Retail Real Estate GmbH gemeinsam mit dem Immobilienberater JLL erstellt hat, den Fokus in ihren Marktanalysen erstmalig auf die europäische Ebene. (Seite 17)