Der Immobilienbrief Nr 611
- VONOVIA ZEIGT WIEDER STARKES WACHSTUM: Langfristbilanz von Rolf Buch überzeugend, aber zwei Seiten des Erfolgs. (Rohmert, Seite 3)
- IMMAC HOLDING AG – INSOLVENZVERFAHREN IN EIGENVERWALTUNG: IMMAC Holding AG hat am 29. Oktober 2025 ein Verfahren zur Eigenverwaltung beim Amtsgericht Hamburg beantragt. (Seite 5)
- OHNE ELTERN KEIN EIGENTUM: Eigentums-Renaissance seit der Finanzkrise vorerst beendet. (Rohmert, Seite 5)
- WOHNEIGENTUMSERWERB WIRD WIEDER ERSCHWINGLICHER: Die „Der Immobilienbrief“/ PLATOW-These eines Anpassungsprozesses gegenüber der vom DIW vorgetragenen These des Versagens der sozialen Marktwirtschaft wird von dem brandaktuellen „vdp-Spotlight: Strukturen der Wohneigentumsfinanzierung 2025“ des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken gestützt. (Rohmert, Seite 8)
- ERHOLUNG DES IMMOBILIENFINANZIERUNGSINDEX DIFI BLIEB KURZ: Am deutschen Immobilienfinanzierungsmarkt hat sich die Stimmung im Q3 2025 wieder verschlechtert. (Seite 9)
- VERANTWORTUNG GESTALTEN: WARUM DIE DEUTSCHE IMMOBILIENWIRTSCHAFT JETZT IN DIE UKRAINE BLICKEN SOLLTE: Die Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa e.V. (Leuchtmann, Seite 10)
- QUO VADIS 2026 – NICHT VERPASSEN! Wenn Märkte ihren Kurs wechseln und Technologien den Takt setzen, zählt nicht Größe, sondern Klarheit. (Seite 13)
- LOGISTIK STABILISIERT: Kann man wirklich von Stabilität sprechen, wenn sie fast ausschließlich in den großen Knotenpunkten stattfindet? (C. Rohmert, Seite 14)
- BÜRO-GROSSTRANSAKTIONEN KEHREN IN EUROPA ZURÜCK: Lt. Analyse von Savills auf Basis vorläufiger RCA-Daten ist die die durchschnittliche Transaktionsgröße für Büroimmobilien in Europa im Q3 2025 auf 30 Mio. Euro gestiegen. Das sei der höchste Stand seit drei Jahren. (Seite 15)
- DREI VIERTEL DES EUROPÄISCHEN BÜROFLÄCHENUMSATZES ENTFALLEN AUF KERNLAGEN: Die Neuanmietungen von Büroflächen in 17 Top-Geschäftszentren in Europa zeigt eine verstärkte Konzentration auf die zentralen Geschäftsviertel (CBDs). (Seite 15)
- HYBRIDE ARBEITSMODELLE MIT FIXR BÜROANWESENHEIT WERDEN WELTWEIT STANDARD: Hybride Arbeitsmodelle seien bei vielen Unternehmen weltweit zum Standard geworden. Gleichzeitig hätten sich die Belegschaften mit den Vorgaben an eine fixe Büroanwesenheit weitgehend arrangiert. (Rohmert, Seite 15)
- IVD GEWERBE-PREISSPIEGEL FÜR 420 STÄDTE SIEHT QUALITÄTSPRÄFERENZ: Anders als die großen Maklerhäuser, sich auf 5 bis 7 Metropolen konzentrieren hat die IVD-Analyse Daten aus rund 420 Städten analysiert. (Seite 16)