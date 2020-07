Deutsche Asset One gewinnt Deloitte-Managerin Petra Rösner für Management-Team

Berlin: Die Deutsche Asset One hat die Deloitte-Managerin Petra Rösner MRICS (46) verpflichtet. Mit der neu geschaffenen Position des Head of Portfolio- und Asset Management bekräftigt die Deutsche Asset One ihren Wachstumskurs. Die Expertin im Bereich strategisches Portfoliomanagement für Wohnimmobilien übernimmt die Verantwortung für das strategische und operative Management des auf über 1,7 Mrd. Euro Assets under Management (AuM) gewachsenen Portfolios. Petra Rösner bringt mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Strategie- und Immobilienberatung mit und war seit 2011 bei Deloitte im Bereich Real Estate Consulting tätig. Dort leitete die Diplom-Kauffrau nationale und internationale Beratungsprojekte im Bereich Investment und Management von Wohnportfolios.