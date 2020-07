Deutsche Investment kauft Wohnobjekte in Hamburg

Hamburg: Die Deutsche Investment KVG hat in Hamburg weitere Liegenschaften erworben. Die Objekte verfügen über 244 Wohn- und 24 Gewerbeeinheiten, verteilt auf 16.420 qm Mietfläche. Die Einheiten sind fast vollständig vermietet. Die realisierten Transaktionen erfolgten im Rahmen eines Individualmandats für einen institutionellen Investor sowie für ein Sondervermögen, welche die Deutsche Investment im Verbund mit EB GROUP betreut. Verkäufer waren ein Hamburger Family Office sowie ein Versicherungskonzern. Der Nutzen-/ Lastenwechsel erfolgte gesamtheitlich zum 1. Juli 2020. Ein Wohnensemble befindet sich im Hamburger Stadtteil Barmbek und wurde 1918 errichtet. Ein weiteres Wohn- und Geschäftshaus liegt im Stadtteil Eilbek und wurde um 1954/1961 errichtet. Durch die unmittelbare Nähe zur U-Bahnstation Wartenau gelangen die Mieter binnen weniger Minuten in die Hamburger Innenstadt.

Deutsche Investment wurde für das Investment in Hamburg-Barmbek beraten durch die Kanzlei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN und für das Investment in Hamburg-Eilbek durch GSK Stockmann. Verkäuferseitig waren für das Investment Hamburg-Barmbek die Kanzlei SCHLARMANNvonGEYSO sowie als Vermittler Varga Immobilien e.K. in den Transaktionsprozess eingebunden, seitens der Verkäufer für das Investment in Hamburg-Eilbek als Vermittler die BNP Paribas Real Estate GmbH.