Deutsche Investment legt ersten Fonds in der Assetklasse Food Retail auf

Hamburg: Die Deutsche Investment KVG legt nach fünf Wohn- und einem Büroimmobilienfonds ihren ersten Fonds in der Assetklasse Food Retail auf. Der unter dem Titel „Deutsche Investment – Food Retail I“ konzipierte Fonds ist ein offener Immobilien-Spezial-AIF. Das geplante Investitionsvolumen von 300 Mio. Euro soll bundesweit in nachhaltige und zukunftsfähige Nahversorgungsstandorte fließen. Die angestrebte Ausschüttungsrendite auf Gesamtfondsebene beträgt durchschnittlich 5,25% – 5,50% p.a. Der Fonds befindet sich derzeit in der Vertriebsphase. Die Anlagestrategie des Fonds fokussiert sich auf den Aufbau eines diversifizierten Einzelhandelsimmobilienportfolios mit Schwerpunkt auf Lebensmittelmärkten (Discounter und Vollsortimentanbieter) und lebensmittelgeankerten Fachmarktzentren in strukturstabilen Regionen in Deutschland. Als erstes Investitionsobjekt für den Fonds wurde ein Combi-Verbrauchermarkt in Neuenkirchen-Vörden in Niedersachsen mit einem bonitätsstarkem Ankermieter der Bünting Gruppe in den Bestand übernommen. Das Transaktions-, Asset- und Property Management übernimmt die DIR Deutsche Investment Retail GmbH. Der Fonds hat ein Mindestzeichnungsvolumen von 10 Mio. Euro und strebt einen Fremdkapitaleinsatz von rund 45% an.