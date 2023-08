Neuenburg am Rhein: Die DFI Real Estate projektiert auf einem 65.000 qm großem Gelände in der Hans-Buck-Straße den Bau einer Industrie- und Logistikimmobilie mit 3 Units, die einem oder mehreren Mietern eine Nutzfläche von mindestens 31.500 qm bieten. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt mehr als 50 Mio. Euro. Der Park soll in Q1 2025 fertiggestellt werden und eine Gold-Zertifizierung nach der DGNB 2023-Version erhalten.