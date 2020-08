DI-Gruppe gewinnt „Netto Marken-Discount“ für Teck-Center

Kirchheim unter Teck: Die Deutsche Immobilien-Gruppe konnte jetzt mit einer Filiale von „Netto Marken-Discount“ ein weiteres Zugpferd für das von ihr gemanagte Einkaufszentrum im badenwürttembergischen Kirchheim unter Teck gewinnen. Die Dürener Retail-Spezialisten haben mit der Edeka-Tochter einen langfristigen Mietvertrag über eine Ladenfläche von 1450 qm abgeschlossen. Die DI-Experten streben eine Eröffnung des Marktes noch im Dezember an. Das „Teck-Center“ ist ein 11.000 qm großes Einkaufszentrum inmitten der Kreisstadt in der Metropolregion Stuttgart. Knapp 30 Einzelhändler sowie Gastronomie und Arztpraxen bieten dort vielfältige Waren und Dienstleistungen an. Die DIGruppe managt das „Teck- Center“ für einen institutionellen Investor bereits