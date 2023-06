Die Bayerische und Empira gründen gemeinsamen Investment Manager

Zug (Schweiz): In Form des Gemeinschaftsunternehmens Pangaea Life Capital Partners AG gründen die Bayerische und die Empira AG einen globalen Investment Manager. Dieser öffnet die Erfolgsfonds der Pangaea Life künftig auch für Anleger außerhalb des Versicherungsmantels und verfolgt ehrgeizige Wachstumspläne.

Mit der Gründung von Pangaea Life Capital Partners mit Sitz im schweizerischen Zug vertiefen die Münchner Versicherungsgruppe die Bayerische und der Schweizer Immobilieninvestor Empira AG ihre Kooperation: Beide Unternehmen bündeln darin ihre Expertise im Bereich nachhaltiger Sachwerte, Immobilien und (institutionelle) Investments. CEO ist Michael Haupt, der 30 Jahre Erfahrung in der Leitung von Finanz- und Immobilienunternehmen in das Joint Venture einbringt.

Unter dem Markendach der Pangaea Life richtet sich das Gemeinschaftsunternehmen an institutionelle und private Investoren. Der geplante Fonds „Pangaea Life Blue One Universe“ soll zunächst die beiden Fonds „Pangaea Life Blue One Energy“ und „Pangaea Life Blue One Living“ umfassen.

Erst kürzlich zeichnete die Ratingagentur Assekurata die beiden Fonds der Pangaea Life als die besten zwei gemanagten Fonds in Fondspolicen auf dem deutschen Markt aus. Mit jährlich seit Auflage durchschnittlich 7,5% Rendite bei Blue Living und 9,7% Rendite bei Blue Energy erzielen beide Fonds eine außergewöhnliche Performance bei gleichzeitig im Vergleich zur Aktienanlage deutlich geringer Volatilität.