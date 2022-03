Die RAG Montan Immobilien blickt zufrieden auf ihre Vertriebsbilanz 2021

Essen: Die RAG Montan Immobilien konnte im Jahr 2021 die erfolgreiche Vermarktung und Entwicklung ehemaliger Bergbauflächen und Bestandsgebäude fortsetzen. Knapp 70 ha Fläche, teils mit denkmalgeschützten Gebäuden, wurden in Nordrhein-Westfalen und im Saarland in die Hände neuer Eigentümer übergeben. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen im vergangenen Jahr rund 13,3 Mio. Euro Umsatz mit dem Verkauf von zumeist sanierten und aufbereiteten Immobilien aus dem Bestand des Bergbaus. Im Vorjahr 2020 hatte die RAG Montan Immobilien rund 53 ha ehemalige Bergbauflächen vermarktet. Der Großteil des Umsatzeses durch die Flächenvermarktung mit über 99% wurde in NRW realisiert.

Das Essener Unternehmen konnte für den Bau von Wohnimmobilien knapp 20.000 qm Grundstücksflächen veräußern, die restlichen rund 680.000 vermarkteten qm entfielen auf Grundstücke für die gewerbliche Nutzung.