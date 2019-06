Startseite > News > Die solidare real estate group kauft fünf Objekte in den Niederlanden

Die solidare real estate group kauft fünf Objekte in den Niederlanden

Niederlande: Die solidare real estate group hat fünf Immobilien in den Niederlanden erworben. Jede einzelne Objektgesellschaft ist, aufgrund einer angepassten Holdingstruktur, im Besitz der Anter Holding BV (niederländische Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Alle Immobilien sollen in den kommenden Monaten zu wohnwirtschaftlich und gewerblich genutzten Objekten umgebaut werden. In den niederländischen Städten Heerlen, Enschede und Apeldoorn besitzt die solidare real estate group somit eine hohe dreistellige Zahl an projektierten Wohneinheiten mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 17.770 qm sowie einer Grundstücksfläche von ca. 26.816 qm. Das Vermietungskonzept für die neu erworbenen Objekte wird die Tochtergesellschaft proDomi übernehmen.

Das Objekt im Raadhuisplein 18 in 6411 HK Heerlen/NL, befindet sich in der Innenstadt von Heerlen/NL und verfügt über 54 Wohneinheiten. Die Bruttogeschossfläche beträgt ca. 2.426 qm. Bereits im Laufe des Jahres wird das Gebäude in seiner Gesamtheit saniert, zudem erhält jede Wohneinheit eine komplette Innenmöblierung. Nach Fertigstellung der Immobilie sollen die Wohneinheiten größtenteils wieder an Studenten vermietet werden.

In Enschede/NL wurden mehrere benachbarte Grundstücke in der Nähe der Saxion Universität sowie des monumentalen Volksparks erworben. Bei der „Villa Memphis“ handelt es sich um eine ehemalige Fabrikantenvilla und einem dazugehörigen Hotel, welches über 40 Suiten verfügt. Das Objekt befindet sich im M. H. Tromplaan 55 in 7513 AB Enschde/NL. Die vermietbare Fläche beträgt hier ca. 2.489 qm, hinzu kommen 60 bereits bestehende Außenstellplätzen für PKWs. Zurzeit ist das Objekt an das renommierte Architektenbüro IAA Architecten vermietet. Das benachbarte Objekt befindet sich in der Emmastraat 210 in 7513 BH Enschede/NL. Die Immobile verfügt über 264 bereits bestehende Micro-Apartments. Die Bruttogeschossfläche beträgt ca. 8.148 qm, zusätzlich sind 80 PKW Stellplätze vorhanden.

Das Objekt in Apeldoorn befindet sich im Prins Willem-Alexanderlaan 201 in 7311 ST Apeldoorn/NL. Mit dem Erwerb dieser Immobilie manifestiert die solidare real estate group ihr Engagement auch sozial benachteiligte Menschen zu unterstützten. Das Gebäude ist bereits vermietet an die Youngster B.V., einem niederländischen Verein der im Bereich der Jugendhilfe tätig ist. Auf einer Bruttogeschossfläche von ca. 3.196 qm können Jugendliche und Heranwachsende ihren Weg für ein Erwachsenendasein gewissenhaft planen und umsetzen.