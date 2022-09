DIE WOHNKOMPANIE Nord und Wilhelm Wallbrecht verkaufen gemeinsame Projektentwicklung an Deutsche Asset One

Magdeburg: Die Wohnungsbau Sudenburg GmbH hat einen Investor für das Bergquartier gewonnen. Die Deutsche Asset One kaufte die 56 Wohneinheiten der Quartiersentwicklung für einen SpezialFonds im Rahmen eines Forward Deals zur schlüsselfertigen Übergabe.

Das Bergquartier in Magdeburgs einwohnerreichstem Stadtteil Sudenburg wird durch die Joint Venture Partner DIE WOHNKOMPANIE Nord GmbH und der Wilhelm Wallbrecht GmbH & Co. KG realisiert. Auf ca. 3.100 qm Grundstücksfläche entstehen rund 4.900 qm Wohnraum für 56 frei finanzierte Wohnungen mit KfW55 EE-Standard sowie 28 Stellplätze. Das Investitionsvolumen beträgt rund 20 Mio. Euro. Voraussichtlich zum Jahresende 2023 können die zukünftigen Bewohner des Bergquartiers in ihre neuen Wohnungen einziehen.