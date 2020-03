DIE WOHNKOMPANIE Nord verkauft 95 Wohnungen an die Deutsche Asset One

Hannover: DIE WOHNKOMPANIE Nord GmbH hat ihr Bauprojekt in der Quartiersentwicklung „Buchholzer Grün“ auf dem knapp 70.000 qm großen ehemaligen Gelände des Oststadt-Krankenhauses an die Deutsche Asset One GmbH verkauft. Der Berliner Asset Manager hat das Projekt im Rahmen seines Service-Mandates der Union Investment Institutional Property GmbH für den Spezialfonds „Wohnen Deutschland Spezial“ erworben. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant. DIE WOHNKOMPANIE Nord entwickelt auf den beiden zentral gelegenen Baufeldern vier vier- bis fünfgeschossige Wohnungsbauten mit insgesamt 95 Wohneinheiten. Davon werden 71 Wohneinheiten frei finanziert und 24 Mietwohnungen öffentlich gefördert und damit für eine Nettokaltmiete von 5,60 Euro angeboten. Die Wohnungsbauten wurden auf ca. 4.600 qm Grundstücksfläche mit Liebe zum Detail von Cityförster Architekten, Ingenieure + Stadtplaner (Baufeld 2c) und Busch &Takasaki Architekten (Baufeld 4c) geplant und ausgestattet.