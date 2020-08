Dieter John wird CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von der PlanetHome Gruppe

München: Spätestens zum 01. November 2020 wird Dieter John an die Spitze des Immobilien-dienstleisters PlanetHome rücken. Seine Ziele: den bisherigen Erfolgskurs nicht nur fortsetzen, sondern signifikant beschleunigen. Dieter John tritt seine Position in einer Phase an, in der das Unternehmen trotz des von Covid geprägten ersten Halbjahres 2020 steigende Umsatzzahlen erzielt hat. Für den neuen CEO ist dies ein Ansporn für die Zukunft. Durch seine bisherige Position als Chairman des Operations Committee hat Dieter John bereits detaillierte Einblicke in das Unternehmen erhalten. Darüber hinaus verfügt er über langjährige, nationale und internationale Top-Managementerfahrung als CEO, CRO und CFO in namhaften Unternehmen wie Airbus, Bombardier und Eurocopter.