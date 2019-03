Startseite > News > Diok RealEstate AG erwirbt zwei Bürogebäude in Nordrhein-Westfalen

Aachen/Würselen: Die Diok RealEstate AG (DIOK) hat zwei voll vermietete Bürogebäude in Aachen und in Würselen erworben. Bei der Büroimmobilie in Aachen handelt es sich um den „Engineering Park Aachen“ (EPA), der über 10.833 qm vermietbare Fläche sowie rund 200 Stellplätze verfügt. Ankermieter ist ein Tochterunternehmen des Energieversorgers STEAG. Das Gebäude liegt in der Nachbarschaft zum Campus Melaten der Technischen Hochschule RWTH Aachen. Die aktuelle Jahresnettomiete beträgt knapp über 1,1 Millionen Euro.

Das Bürogebäude in Würselen liegt unmittelbar am Dreiländereck / Aachener Kreuz (Autobahnen A4 und A44). Es verfügt über 6.212 qm vermietbare Fläche sowie knapp 100 Stellplätze. Das Objekt ist vollständig an TravelTainment, ein Tochterunternehmen der Amadeus IT Group SA, vermietet. Die aktuelle Jahresnettomiete beträgt gut 416.000 Euro.

Beide Immobilien wurden im Rahmen von Off-Market-Transaktionen erworben.