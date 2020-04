DKW Deutsche KapitalWert AG erwirbt zwei Bürogebäude in Kassel und Wiesbaden

Kassel/Wiesbaden: Die DKW Deutsche KapitalWert AG hat zwei Büroimmobilien in Kassel und Wiesbaden per Asset Deal gekauft. Bei dem Gebäude in Kassel handelt es sich dabei um eine Core+-Immobilie, in Wiesbaden um eine Value-Add-Investition. Beide Objekte werden in den Bestand zum Aufbau eines diversifizierten Immobilienportfolios eingebracht. Die Gesamtmietfläche beträgt über 10.400 qm.