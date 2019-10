Startseite > News > DNL Real Invest AG erzielt hervorragendes Geschäftsergebnis

DNL Real Invest AG erzielt hervorragendes Geschäftsergebnis

Düsseldorf: DNL ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es ihr gelungen ist, seit September 2017 mit der Vermögensanlage TSO-DNL Active Property II, LP wiederum ein hervorragendes Geschäftsergebnis ihrer langjährigen Firmenhistorie erzielt zu haben. DNL platzierte mit ihren Geschäftspartnern bis einschließlich 26.09.2019 mehr als 205 Millionen US Dollar. Alleine im ersten Jahr platzierte DNL davon 120 Millionen US Dollar und 50 Millionen US Dollar zum Ende hin in den letzten 60 Tagen. Das öffentliche Angebot der TSO-DNL Active Property II, LP wurde nach den Vorgaben des Kleinanlegerschutzgesetzes am 26.09.2019 um 00:00 Uhr eingestellt.Die DNL bedankt sich bei allen Geschäftspartnern und informiert darüber, dass ein Nachfolgeprodukt zur TSO-DNL Active Property II, LP in Arbeit ist.