DNL startet Club Deal

Düsseldorf: Mit der LEED Gold zertifizierten Immobilie Wells Fargo Tower in Columbia / South Carolina / USA, startet die DNL Vertriebsgesellschaft eine Reihe sogenannter Club Deals. Die starke Nachfrage seitens vermögender Investoren sich an kleinen und dafür exklusiven Fonds zu beteiligen, ist groß.

Mit dem Wells Fargo Tower bietet DNL nun ihren ersten Club Deal. Alle Sicherheitskriterien eines Alternative Investment Fund (AIF) werden hier selbstverständlich beachtet. Diese ist die erste Class A Immobilie aus einer Reihe selektierter US – Immobilien, mit der DNL eine ganz neue Qualität im Bereich Sachwerte einläuten will.

Mit Ausplatzierung des Investments an der Immobilie Wells Fargo wird dieser Club Deal geschlossen und die nächste vergleichbare Immobilie zeitnah angeboten. Bereits vorgesehen ist eine entsprechende Immobilie in bester Lage in Florida mit einem Vermietungsstand von 85%. Highlight dieser Immobilie ist u.a., dass fünf der neun größten Mieter börsennotiert sind.