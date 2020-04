Dr. Christoph Börskens kommt als Partner zu FGvW und eröffnet eigenes Notariat

Frankfurt : Die Wirtschaftskanzlei Friedrich Graf von Westphalen & Partner treibt ihr Wachstum und den Ausbau ihres Frankfurter Büros weiter voran. Ab 1. April 2020 verstärkt Dr. Christoph Börskens (39), Rechtsanwalt und Notar, als Partner die Immobilienrechtspraxis um den Partner Dr. Tom Erdt am Standort Frankfurt. Er wechselt von der auf notarielle Angelegenheiten spezialisierten Sozietät Gerns & Partner in Frankfurt. Bei FGvW wird sich Dr. Börskens weiterhin auf seine notarielle Tätigkeit in den Bereichen Real Estate, Gesellschaftsrecht/M&A und Corporate Finance konzentrieren. Neben seiner notariellen Expertise berät Dr. Christoph Börskens seit vielen Jahren umfassend im internationalen Umfeld in den Bereichen Immobilienrecht, Gesellschaftsrecht/M&A und Steuerrecht. Er verfügt insbesondere über weitreichende anwaltliche Erfahrung bei der Begleitung und Strukturierung von Immobilien- sowie Unternehmenskäufen und -verkäufen.