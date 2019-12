Startseite > News > Dr. Daniel Landgraf verstärkt den institutionellen Bereich bei KanAm Grund

Dr. Daniel Landgraf verstärkt den institutionellen Bereich bei KanAm Grund

Frankfurt: Mit Dr. Daniel Landgraf verstärkt die KanAm Grund Group ihr institutionelles Geschäft. Der auf der European Business School in Wiesbaden promovierte Diplom-Wirtschaftsingenieur wird als Direktor und Head of Business Development bei der KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH das Wachstum in diesem Bereich im kommenden Jahr 2020 weiter entwickeln und verbreitern. Er wird am 1. April 2020 zur KanAm Grund Group kommen.

In den vergangenen 6 Jahren war der 37-Jährige für die GEG German Estate Group AG und die DIC Asset AG tätig.

Zeitgleich zu seinem Antritt bei der KanAm Grund Institutional tritt Daniel Landgraf in die Geschäftsführung der auf die Platzierung von Alternativen Investments spezialisierten StepWise Capital GmbH, einer Tochtergesellschaft der KanAm Grund Group, ein.