Dr. Jan Üblacker tritt Vonovia-Stiftungsprofessur an

Bochum: Am 2. Juni 2020 tritt mit Dr. Jan Üblacker ein renommierter Stadtsoziologe die neue Professur „Quartiersentwicklung, insbesondere Wohnen im Quartier“ an der EBZ Business School an. Die Professur wurde von der Vonovia SE gestiftet. Die Förderdauer beträgt mindestens fünf Jahre und wird mit einer Summe von 500.000 Euro finanziert.