Dr. Pia Leipertz wird Leiterin des Vorstandsstabs der Deutschen Hypothekenbank

Hannover: Dr. Pia Leipertz hat am 1. Juli 2020 die Leitung der Abteilung Vorstandsstab bei der Deutschen Hypothekenbank übernommen. Sie folgt auf Axel Seidenschwarz, der die Bank zum 30. Juni 2020 verlassen hat, um die Leitung des Vorstandsstabs der NORD/LB zu übernehmen. Die Aufgaben der Abteilung Vorstandsstab umfassen die Betreuung der Gremien, Corporate Governance, Strategie und Nachhaltigkeit, externe und interne Kommunikation, Veranstaltungen und Marketing. Dr. Leipertz berichtet an Sabine Barthauer, Mitglied des Vorstands der Deutschen Hypo. Die promovierte Juristin und Immobilienökonomin (ebs) ist seit 20 Jahren in der Deutschen Hypo tätig. Zuletzt war sie stellvertretende Leiterin der Gruppe Recht.